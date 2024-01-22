Выговский рассказал, возможно ли денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что сейчас правоохранители стали изыматься оружия гораздо больше.

"Это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов. Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, и с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его. Чтобы гражданин пришел, зафиксировал ее. После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость ее сдать. Если не сдал - тогда уже уголовная ответственность", - сказал он в интервью РБК-Украина.

Также Выговский рассказал, возможно ли денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия.

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"Думали, но у нас нет такого ресурса. Это, конечно, мотивация. Другая мотивация - оставлять оружие гражданам, но делать его не огнестрельным, выхолащивать его. Конечно, оружие на руках - это одна из проблем. Мы, бывает, изымаем колоссальные объемы. Недавно изъяли в Николаеве у одного фигуранта арсенал целый. Там была даже боевая часть от "Шахеда". Люди даже такое приносят себе домой", - добавил он.

Незаконная продажа оружия в Украине - детали

В Одессе задержали четырех мужчин, которые сбывали трофейное оружие и боеприпасы криминалитета, среди фигурантов-военнослужащий.

Как сообщили в областном управлении СБУ, в организованную преступную группировку, которая занималась сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, входили четверо местных жителей из криминальной среды. "Деятельность группы координировал " вор в законе" по прозвищу "Миндия", - акцентировали в спецслужбе.

По данным следствия, злоумышленники получали трофейное оружие, нелегально завезенное с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины. Сбыт трофеев они наладили через личные связи в криминальной среде.

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