Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что сейчас правоохранители стали изыматься оружия гораздо больше.
"Это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов. Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, и с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его. Чтобы гражданин пришел, зафиксировал ее. После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость ее сдать. Если не сдал - тогда уже уголовная ответственность", - сказал он в интервью РБК-Украина.
Также Выговский рассказал, возможно ли денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия.
"Думали, но у нас нет такого ресурса. Это, конечно, мотивация. Другая мотивация - оставлять оружие гражданам, но делать его не огнестрельным, выхолащивать его. Конечно, оружие на руках - это одна из проблем. Мы, бывает, изымаем колоссальные объемы. Недавно изъяли в Николаеве у одного фигуранта арсенал целый. Там была даже боевая часть от "Шахеда". Люди даже такое приносят себе домой", - добавил он.
Незаконная продажа оружия в Украине - детали
В Одессе задержали четырех мужчин, которые сбывали трофейное оружие и боеприпасы криминалитета, среди фигурантов-военнослужащий.
Как сообщили в областном управлении СБУ, в организованную преступную группировку, которая занималась сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, входили четверо местных жителей из криминальной среды. "Деятельность группы координировал " вор в законе" по прозвищу "Миндия", - акцентировали в спецслужбе.
По данным следствия, злоумышленники получали трофейное оружие, нелегально завезенное с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины. Сбыт трофеев они наладили через личные связи в криминальной среде.