Орбан заявил, что ЕС может потребоваться "пара месяцев", чтобы сменить позицию в отношении российских санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "пришло время" для Европейского Союза отменить санкции против России, потому что администрация Дональда Трампа готова начать "новую эру".

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать отношения с русскими без санкций", - цитирует Bloomberg заявление венгерского премьера.

При этом Орбан заявил, что ЕС может потребоваться "пара месяцев", чтобы сменить позицию в отношении российских санкций. По его словам, блок "должен быть на стадии отрезвления", но он все еще "удваивает" санкции.

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ЕС ввел уже 15 пакетов санкций против России в связи с ее вторжением на Украину, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Очередное продление, требующее единогласного решения 27 стран-членов, должно произойти к концу января, через 11 дней после инаугурации Трампа.

Виктор Орбан - заявления

Ранее Орбан заявил, что война в Украине закончится в 2025 году. По его словам, либо будут мирные переговоры, либо одна из враждующих сторон уничтожит другую.

В декабре Орбан заявил лидерам Европейского Союза, что планирует дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем продлевать санкции против России.

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