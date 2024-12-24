Будут мирные переговоры или одна из враждующих сторон уничтожит другую, утверждает венгерский премьер.

Война в Украине закончится в 2025 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, либо будут мирные переговоры, либо одна из враждующих сторон уничтожит другую. Об этом он сказал в интервью изданию Magyar Nemzet.

Рассказывая о планах Венгрии на 2025 год, Орбан спрогнозировал стране "экономические успехи" после окончания войны, мол, "вернется политика мира вместо политики войны, и мы снова будем иметь большие экономические успехи".

Его спросили, что же будет, если война не закончится. В ответ премьер-министр заверил, что "война закончится в 2025 году" или мирными переговорами, или уничтожением одной из враждующих сторон.

Видео дня

Также он раскритиковал расходы европейских стран и США на войну Украины с Россией.

"Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро. Эти деньги могли быть использованы для быстрого повышения уровня жизни в Европе. Мы могли вывести целые Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы сдержать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но тех денег нет", - отметил Орбан.

Премьер-министр добавил, что в результате этих расходов "пятая часть территории Украины оказалась под оккупацией, сотни тысяч людей погибли, сотни тысяч покалечены и ранены, сотни тысяч остались вдовами и сиротами".

По словам венгерского лидера, инфраструктура, транспортная и энергетическая системы Украины разрушены, и "страна не в состоянии экономически поддерживать себя в обозримом будущем".

Последние заявления Орбана относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, глава венгерского правительства в связи с прекращением с 1 января 2025 года транзита российского газа через Украину заявил, что он сделал "трюк", чтобы не "отказываться от этого маршрута". Он хочет, чтобы газ к моменту попадания на территорию Украины уже не был бы российским, а уже был в собственности покупателей, например венгерским.

Также Орбан заявлял, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными, но, сказал, президент Украины Владимир Зеленский "четко отверг и исключил это сегодня".

У Зеленского отреагировали на заявления Орбана. Советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что Украина не уполномочивала Венгрию на какие-либо действия, мол, "нужны не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: