Тысячи людей протестовали у здания парламента, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра.

В столице Венгрии Будапеште тысячи людей вышли на протест с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора страны.

Это произошло после обнародования аудиозаписи со свидетельствами о коррупции в венгерском правительстве, сообщает Reuters. В частности, тысячи людей протестовали у здания парламента, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра.

Протестующие прошли маршем от офиса главного прокурора к парламенту с криками "В отставку, в отставку".

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Перед протестующими выступил Петер Мадьяр - бывший муж экс-министра юстиции Юдит Варги. Именно он опубликовал аудиозапись, где его бывшая жена признала сговор, с целью сокрытия коррупции в венгерском правительстве.

Мадьяр подтвердил намерения создать собственную партию, чтобы "бросить вызов Орбану" на местных выборах и выборах в Европарламент в июне.

"Венгры благодарят вас за то, что вы пришли сегодня тысячами..., чтобы сказать власти достаточно", - заявил Мадьяр.

Коррупционный скандал в Венгрии

В центре скандала оказались бывший госсекретарь министерства юстиции Пал Волнер и экс-глава судебных исполнителей Дьердя Шадла. Оба не признали свою вину. Прокуратура требует их заключения в тюрьму

Прокуроры заявили, что проанализируют запись, которую, по словам Мадяра, он сделал в январе 2023 года, также будут собраны другие доказательства по делу.

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