'Опасная игра': в РФ заявили, что НАТО хочет ввести войска в Украину

Зато никаких конкретных доказательств в подтверждение этих заявлений российская сторона не предоставила.

Россия заявила, что НАТО якобы планирует ввести войска в Украину. Кроме того, россияне убеждают, что США "готовятся к войне в Азии", создавая новые блоки безопасности

Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в широкой речи на ежегодном форуме Сяншань, пишет Reuters.

"Россия и Китай поддерживают создание справедливого, многополярного мирового порядка, основанного на равенстве и взаимном уважении. Чтобы создать условия для принуждения России к переговорам по формулам Киева, страны НАТО планируют ввести войска в Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому конфликту ядерных держав", - заявил Фомин. Видео дня

Зато в НАТО неоднократно заявляли, что не планируют отправлять войска в Украину.

В то же время министр обороны Китая Дон Цзюнь на форуме заявил, что КНР будет усиливать военные связи со своими соседями, в частности с развивающимися странами.

"Крупные страны должны взять на себя ведущую роль в защите глобальной безопасности, отказаться от принципа нулевой суммы и воздержаться от запугивания малых и слабых", - сказал Донг в завуалированной критике Соединенных Штатов, которых прямо не назвал.

В "многополярном" мире "никто не может позволить себе быть аутсайдером или наблюдателем", добавил он.

"Страны, независимо от того, большие или малые, развитые или развивающиеся, должны иметь равные права участвовать в международных делах и выражать свои потребности, а также защищать свои законные права и интересы", - сказал Донг.

Замечания Донга прозвучали в тот момент, когда связь между армией США и Китая облегчилась, несмотря на рост напряженности в отношении Южно-Китайского моря, Тайваня и обеспокоенности Вашингтона тесными отношениями Пекина с Россией на фоне ее вторжения в Украину.

Он сказал, что для решения региональной напряженности страны региона должны "искать силы через единство и полагаться на себя ради собственного мира".

Отправка западных войск в Украину: последние новости

Ранее председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве не исключила отправку войск в Украину. По ее словам, в своих предыдущих выступал Эммануэль Макрон заявил, что "не исключает ничего априори".

"В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не исключается, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - прокомментировала она.

В то же время бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и европейской политики Джим Таунсенд отметил, что заявление Макрона об отправке западных войск в Украину оставило достаточно двусмысленности и это впервые, когда что-то подобное было сказано публично.

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