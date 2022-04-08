Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что Россия не должна быть членом ЮНЕСКО.

46 стран-участниц Учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отказались участвовать в 45-й сессии Комитета Всемирного наследия, проведение которой запланировано в России.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

Министр считает такой шаг беспрецедентной поддержкой Украины.

Он отметил, что стороны Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия подписали открытое письмо из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.

Среди подписавшихся такие страны: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Великобритания и Северная Ирландия, США и Украина.

Ткаченко напомнил, что МКИП неоднократно обращалось к ЮНЕСКО с просьбой исключить из организации Россию, ведущую полномасштабную войну на территории нашего государства, в том числе, разрушая объекты культурного наследия, уходящие своей историей в тысячелетия.

Министр отметил, что РФ, которая наносит удары по украинским церквям, музеям, достопримечательностям, театрам, при любых обстоятельствах не имеет морального права продолжать называться участником организации, цель которой – заботиться о культуре.

"Рассчитываю, что ЮНЕСКО примет во внимание вышесказанное. Страна, убивающая мирных жителей и разрушающая культуру другого государства, не может быть членом организации. При любых обстоятельствах", - подчеркнул Ткаченко.

Справка УНИАН. 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО запланировано провести в Казани. Сессия посвящена 50-летию принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

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