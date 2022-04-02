Министерство призывает украинцев фиксировать преступления россиян на национальной платформе: https://culturecrimes.mkip.gov.ua

Министерство культуры и информационной политики зафиксировало 135 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины с начала войны.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН.

"Во время войны российские оккупанты уничтожили в огне историческое здание краеведческого музея В С. Иванков Киевской области. Попаданием авиабомбы почти полностью разрушили здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Повреждены здания Мариупольского художественного музея имени А. Куинджи, а также краеведческого музея в Ахтырке на Сумщине. В результате ракетной бомбардировки Харькова разрушена Харьковская облгосадминистрация, поврежден обелиск-Менора мемориала жертв Холокоста в Дробицком яру и много других памятников", - отмечается в сообщении.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев помогать и фиксировать преступления россиян на национальной платформе.

"Список уничтоженного и поврежденного российскими оккупантами украинского культурного наследия немалый. За все эти бесчинства оккупанты должны ответить. Мы призываем украинцев и в дальнейшем помогать фиксировать преступления россиян на национальной платформе https://culturecrimes.mkip.gov.ua. при этом необходимо помнить о личной безопасности – она на первом месте. Вся информация будет использована, как доказательная база по преступлениям Российской Федерации", - отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

Министерство культуры и информационной политики сообщает, что всего пострадали религиозные сооружения – 59 объектов, среди них: православные храмы Православной Церкви Украины и Украинской Православной церкви Московского патриархата, протестантские молитвенные дома, исламские мечети, иудейские синагоги.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантов, сообщает МКИП, разрушения и повреждения получили 58 памятников архитектуры и градостроительства, 12 музеев, 6 театров и кинотеатров, 5 библиотек.

"Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в г. Киеве: 54 – в Харьковской области, 22 – в Донецкой; 16 – в Черниговской; 10 – в Киевской; 9 – в Луганской; 9 – в Сумской; 5 – в г. Киеве; 4 – в Запорожской; 4 – в Житомирской и 1 – в Днепропетровской области; 1 – в Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Министерство культуры и информационной политики напоминает, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года и данные о преступлениях российской армии на территории Украины против культурного наследия продолжает поступать в МКИП и проверяется, однако остается проблемой получить информацию с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Напомним, Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить РФ из организации. Отмечается, что действия РФ свидетельствуют, что она не только не разделяет уставных целей ЮНЕСКО, но и полностью им противоречит.

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