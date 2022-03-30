Отмечается, что действия РФ свидетельствуют, что она не только не разделяет уставных целей ЮНЕСКО, но и полностью им противоположит.

Министерство культуры и информационной политики Украины призывает ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из Казани во Львов и исключить РФ из рядов организации

Об этом заявил министр Александр Ткаченко, сообщает пресс-служба Минкульта.

"Страна, которая начала войну и использует свою культуру как инструмент пропаганды – не может быть членом ЮНЕСКО и влиять на решения организации. Ведь ее действия свидетельствуют, что она не только не разделяет уставных целей ЮНЕСКО, но и полностью им противоположит. Российские культурные деятели сегодня становятся рупорами сокрушительной кремлевской пропаганды и используют в своей риторике язык ненависти", – Александр Ткаченко.

В ведомстве говорят, что известно о других разрушениях и уничтожении культурных и исторических памятников в Украине.

Напомним, с 2014 года Российская Федерация систематически нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции об охране культурного наследия, в частности на полуострове Крым.

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