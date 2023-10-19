Международное гуманитарное право запрещает авиаудары по гражданским объектам.

Организация Объединенных Наций может провести собственное расследование ракетного удара по больнице в Секторе Газа, в результате которого погибло много людей.

"ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование. И это должно быть сделано очень быстро и очень быстро", - заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает CNN.

Он также прокомментировал, что думает о доказательствах Израиля об ответственности палестинских боевиков в трагедии.

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"Это не ко мне, потому что я не занимаюсь оценкой нарушений прав человека и такого рода зверствами", - сказал Гриффитс.

Он убежден, что расследование ООН должно помочь получить важные уроки, "чтобы это не повторилось в другой больнице, в другой школе, в другом учреждении, где прячутся люди". Заместитель генсека ООН также напомнил, что международное гуманитарное право запрещает авиаудары по гражданским объектам.

Удар по больнице в Газе - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 17 октября в больницу Аль-Ахли в Секторе Газа попала ракета, в результате чего погибло более 500 человек и сотни - получили ранения. ХАМАС сразу обвинил во всем Израиль.

Сам Иерусалим опроверг удар по больнице. Они доказали, что взрыв прогремел, когда ХАМАС запускал ракеты в сторону Израиля - есть даже видео запуска этих ракет, на котором видно, что одна из них сошла с курса.

Позже в ЦАХАЛ заявили, что боевики знали, что ракета была запущена палестинским исламским джихадом. Спикер зачитал на брифинге перевод стенограммы перехваченного разговора между двумя официальными лицами ХАМАС. Они рассказывали о неудачной ракете Исламского джихада, которая попала в баптистскую больницу Аль-Ахли.

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