Между тем для России ситуация на Ближнем Востоке является "даром небес", считает неназванный европейский чиновник, поскольку для Кремля это возможность отвлечь внимание от Украины.

Западная поддержка операции в Секторе Газа, которую готовит Израиль после нападения на страну боевиков ХАМАС, подрывает усилия, направленные на достижение взаимопонимания с крупными развивающимися странами в вопросе осуждения российского вторжения в Украину. Реакция на эти события свела на нет длительную работу по выставлению Москвы мировым изгоем вследствие нарушений международного права.

Об этом изданию Financial Times сказали неназванные чиновники и дипломаты. Отмечается, что западных чиновников обвиняют в неспособности защитить интересы палестинцев. В первые дни после нападения боевиков на Израиль некоторые западные дипломаты были обеспокоены тем, что США дают стране карт-бланш на действия в Секторе Газа. Это, как пишут журналисты, подорвало усилия по построению консенсуса с Глобальным Югом о необходимости удержания мирового порядка в пределах определенных правил на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Источники издания отметили, что западная реакция закрепила позицию развивающихся стран по израильско-палестинскому конфликту, что угрожает сведению на нет будущих усилий по вопросу Украины.

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"Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели со странами Глобального Юга в отношении Украины, была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать (...) То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы теряем все доверие к нам. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы, – почему они должны верить тому, что мы говорим о правах человека", – подчеркнул высокопоставленный дипломат G7.

Журналисты акцентируют, что многие развивающиеся страны поддерживают палестинскую борьбу, рассматривая ее через призму самоопределения и борьбы против глобального доминирования США. Американские дипломаты на условиях анонимности признались, что непризнание Белым домом того факта, что поддержка Израиля может оттолкнуть страны Глобального Юга, их сильно беспокоит.

В то же время неназванный чиновник ЕС назвал события в Израиле и Секторе Газа "даром небес" для РФ. Россия уже пыталась провести в Совбезе ООН резолюцию, осуждающую насилие против гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, однако в тексте не был упомянут сам ХАМАС. Эта резолюция была отклонена.

"Давайте будем откровенны. Это дар небес для России. Я думаю, что это вредит тому, что происходит... Потому что Россия использует кризис и говорит миллиарду жителей Ближнего Востока и арабского мира: "Послушайте, мировой порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает для вас", – добавил высокопоставленный чиновник ЕС.

Между тем в арабских государствах, таких как Иордания и Египет, требуют от Запада более жестких шагов по защите населения Сектора Газа.

"Если вы называете остановку поставок воды, а также блокирование доступа к пище и электроэнергии в Украине военным преступлением, то вы должны сказать то же самое о Газе", – сказал арабский чиновник.

Возвращаясь к упомянутой выше российской резолюции, издание подчеркивает, что на голосовании ее поддержали лишь 4 страны: Китай, ОАЭ, Мозамбик и Габон. Однако на Западе опасаются, что после изменений она все же может набрать 9 необходимых для принятия голосов. Конечно, США, Великобритания или Франция могут наложить на документ вето, однако тогда Кремль получит пропагандистскую победу.

"Мы должны не позволить, чтобы Россия ... при поддержке китайцев ... смогла использовать это против нас. Существует риск, что на следующем голосовании в Генеральной Ассамблее [ООН] по поддержке Украины мы увидим большой взрыв количества воздержавшихся", – пояснил западный дипломат.

Между тем Франция, в частности, обеспокоена риском эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем. Там считают, что РФ больше не играет роль "великой державы", сдерживающей союзников в регионе, а видит возможность отвлечь внимание от Украины и поглотить ресурсы США.

"Россия очень заинтересована в продолжении этого конфликта, учитывая его отвлекающую ценность ... и полезность для изменения глобального нарратива", – отметил один из западных министров иностранных дел.

Поддержка Украины на фоне войны в Израиле

10 октября представитель США в НАТО Джулианна Смит заверила, что военная помощь Израилю не будет предоставляться за счет поддержки Украины. По ее словам, Штаты могут "оставаться сосредоточенными на нашем партнерстве и преданности безопасности Израиля, а также выполнять свои обязательства и обещание продолжать поддерживать Украину".

Тем временем президент США Джо Байден рассматривает возможность подать в Конгресс запрос на помощь Израилю и Украине в размере примерно 100 миллиардов долларов.

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