По словам канцлера Германии, на этот раз многие люди определятся только на избирательном участке.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оптимистично настроен на победу во время выборов в Бундестаг. По его словам, он верит в то, что сможет сохранить свою должность в правительстве, пишет Tagesschau.

"Я абсолютно уверен, что смогу снова победить в этом округе (речь идет об избирательном округе в Потсдаме - УНИАН) - как и в прошлый раз. Настроение для этого соответствующее", - отметил канцлер за день до всеобщих выборов.

Также Шольц выразил уверенность относительно повторного голосования. По информации издания, в опросах социал-демократы в последнее время уступали блоку ХДС/ХСС и АдГ.

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"Я не верю в чудеса, но я верю в победу на выборах. Я убежден, что на этот раз многие люди определятся только на избирательном участке", - добавил политик.

Также он отметил, что многие решат отдать оба голоса за Социал-демократическую партию Германии, "чтобы мы были достаточно сильными и чтобы правительство могло продолжить работу под моим руководством".

Выборы в Германии - последние новости

Ранее Олаф Шольц обвинил американского миллиардера Илона Маска во вмешательстве в политику Германии на фоне выборов в стране. По его словам, он беспокоится из-за того, что Маск "призывает к избранию крайне правых партий в Европе - не только в Германии, но и во многих других странах".

В то же время кандидат на должность следующего канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет разговора с Трампом после заявлений Илона Маска о выборах. Он отметил, что не одобряет попытки кого-то из орбиты Трампа осуществить такое прямое вмешательство в выборы в Германии.

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