Среди акционеров телеканалов Euronews числится "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"

Русскоязычная версия одного из крупнейших телеканалов Европы Euronews продвигает нарративы российских пропагандистов. Среди акционеров телеканала "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", которой принадлежит чуть больше 7% акций.

Об этом рассказал член Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.

"Несмотря на то, что не так давно в Европе запретили вещание канала Russia Today, с пропагандистскими функциями кремля вполне справляется Euronews. Кстати, охват телеканала Euronews - это 248 млн. домовладений в 135 странах мира, что значительно превышает охват конкурентов (CNN — 118 млн, BBC World News — 73 млн, CNBC — 71 млн.). Находится штаб-квартира Евроньюс во французском Лионе. А в его штате состоят около 300 постоянных сотрудников. В акционерах Euronews кроме Media Global Networks (53), американской NBC (25 %), "Франс Телевизьон" (10,73 %), итальянской "РАИ" (9,66%) есть и … "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" ( 7,17 %)!" - отметил бизнесмен.

При этом он указал, что финансируется телеканал в незначительной доле за счет рекламы, а основная часть денег поступает от Европейской комиссии. Он напомнил, что в июне Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию официально обращался к руководству телеканала с заявлением о некорректности и ангажированности материалов, которые продвигают российские нарративы в отношении Украины.

В связи с этим "регулятор просил европейскую редакцию Euronews прекратить сотрудничество с русскоязычным изданием и получил ответ, что предоставление объективных беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях".

Кроме того, Соколовский привел в качестве примера слова Альфреда Коха, который живет в Германии. Он кратко изложил содержание новостей российской версии "Euronews":

русская армия практически полностью захватила Бахмут;

в результате обстрела Соледара российской артиллерией там сегодня погибло две тысячи солдат ВСУ;

украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов Донецка;

в Мариуполе идет восстановление разрушенных домов и городской инфраструктуры. Приехавшие из России строители вместе с местными жителями восстанавливают город. Россия выделяет миллиарды рублей на то, чтобы восстановить в городе нормальную жизнь;

в Бердянске полным ходом идет выдача российских паспортов. В паспортные столы очереди из желающих получить российское гражданство.

"У меня к чиновникам в Брюсселе вопрос: а че вы Симонян с ее "парашей тудей" закрыли? Типа, свобода слова - так свобода слова. Чего уж. Вот же у вас в Лионе (там штаб-квартира "Euronews") сидят люди, которые пользуясь европейской инфраструктурой распространения сигнала, на самой большой телекомпании Европы, вещают свою блевотину без каких-либо проблем. При этом считаются европейскими журналистами, имеют визы, ВНЖ и даже, наверное, некоторые - европейские паспорта. Не, ну класс же, а чо? Это, как если бы во время Второй мировой войны в офисе ВВС в Лондоне была бы немецкая редакция, находящаяся под полным управлением доктора Геббельса. И каждое утро: "Guten Morgen! Wir sprechen aus London!" И дальше - про победоносный вермахт и недочеловеков…", - возмутился бизнесмен.

Также он отметил, что за налоги европейцев, вполне респектабельная телекомпания, финансируемая Евросоюзом, "гонит пропутинскую дичь" для всех 500 миллионов человек.

"Какие-то блеклые люди, визгливыми голосами орут нам круглые сутки махровую песковско-громовскую пропаганду, в то время как десятки блестящих русскоговорящих журналистов лишены возможности работать по профессии… А путинские шпионы в центре Европы живут припеваючи и работают "по профессии", - подытожил Соколовский.

Скандал с Amnesty International - что известно

4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором заявила, что украинские военные, которые сдерживают российское нападение, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В отчете нет ни одного упоминания о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов.

После обнародования отчета в Офисе президента заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International являются ничем иным, как участием в дискредитационной кампании России против Украины. В частности, президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и выразил убеждение, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International заявил, что не принимал участие в подготовке доклада, а глава украинского офиса Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета организации.

После скандала вокруг отчета, центральный офис организации заявил, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных отчетом, но от своих слов не отказывается.

Вас также могут заинтересовать новости: