Буданов отверг риск того, что США оставят Украину без внимания.

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что его "не особо беспокоит" возможность того, что Дональд Трамп снова может стать президентом США.

"Трамп опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", - сказал Буданов о бывшем президенте, который не скрывал своего желания сократить поддержку Украины со стороны США и чьи союзники в Конгрессе выступают против попыток разрешить увеличение помощи.

В интервью CNN, глава военной разведки ясно дал понять, что Украина отчаянно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских нападений, даже несмотря на то, что он отверг риск того, что США оставят Украину без внимания.

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"Мы в любом случае ожидаем положительного решения, - сказал Буданов о дебатах по поводу помощи в США. - Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, - это полная чушь".

Война в Украине - позиция Трампа

Кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. По его словам, он "хорошо" знает и российского, и украинского президентов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.

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