Американский служащий Джек Тейшейра, вызвавший масштабный "слив" секретных данных Пентагона, ранее уже получил предупреждение за нарушение конфиденциальности.
Как сообщает Sky News, его уже дважды задерживали во время работы с секретной информацией еще до инцидента с утечкой.
Тейшейра получал приказ сосредоточиться на своей работе, однако впоследствии он распространил информацию о войне в Украине и другие секретные темы в чате Discord. Это стало известно из судебного дела.
Адвокаты правительства США сделали это открытие именно в судебных документах. В последнем судебном заявлении прокуроры сообщили судье, что Тейшейра ранее дважды говорил со своим начальством в прошлом году о "действиях", которые он предпринял.
Отмечается, что злоумышленника "поймали с поличным" в сентябре 2022-го года, когда он делал заметки секретной информации и клал их в свой карман.
Утечка секретных документов Пентагона: что известно
В апреле этого года в Сети появилось большое количество документов высокой секретности, раскрывающих конфиденциальную информацию. Некоторые из них касались войны в Украине, поставок оружия Киеву, оценок потерь в российско-украинской войне и прочего.
13 апреля стало известно, что был арестован 21-летний Джек Тейшейра, который работал IT-специалистом на военной базе в Кейп-Код в штате Массачусетс. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
По данным СМИ, Тейшейра начал выкладывать секретные документы в Сеть сразу же после вторжения РФ в Украину.
Федеральная прокуратура США считает, что задержанный продолжает представлять угрозу безопасности страны, поскольку у него все еще могут быть секретные документы, которые следователи еще не нашли, и иностранные правительства могут попытаться завербовать его.