Преступник еще до инцидента дважды был пойман "на горячем".

Американский служащий Джек Тейшейра, вызвавший масштабный "слив" секретных данных Пентагона, ранее уже получил предупреждение за нарушение конфиденциальности.

Как сообщает Sky News, его уже дважды задерживали во время работы с секретной информацией еще до инцидента с утечкой.

Тейшейра получал приказ сосредоточиться на своей работе, однако впоследствии он распространил информацию о войне в Украине и другие секретные темы в чате Discord. Это стало известно из судебного дела.

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Адвокаты правительства США сделали это открытие именно в судебных документах. В последнем судебном заявлении прокуроры сообщили судье, что Тейшейра ранее дважды говорил со своим начальством в прошлом году о "действиях", которые он предпринял.

Отмечается, что злоумышленника "поймали с поличным" в сентябре 2022-го года, когда он делал заметки секретной информации и клал их в свой карман.

Утечка секретных документов Пентагона: что известно

В апреле этого года в Сети появилось большое количество документов высокой секретности, раскрывающих конфиденциальную информацию. Некоторые из них касались войны в Украине, поставок оружия Киеву, оценок потерь в российско-украинской войне и прочего.

13 апреля стало известно, что был арестован 21-летний Джек Тейшейра, который работал IT-специалистом на военной базе в Кейп-Код в штате Массачусетс. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Тейшейра начал выкладывать секретные документы в Сеть сразу же после вторжения РФ в Украину.

Федеральная прокуратура США считает, что задержанный продолжает представлять угрозу безопасности страны, поскольку у него все еще могут быть секретные документы, которые следователи еще не нашли, и иностранные правительства могут попытаться завербовать его.

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