Европейский Союз будет заниматься обучением ВСУ еще в ближайшие два года.

Послы Европейского Союза продлили на два года срок работы военной учебной миссии ЕС, с помощью которой есть возможность обучения украинских военнослужащих на территории Европы для дальнейшего их участия в полномасштабной войне.

За предыдущие два года в рамках этой военной учебной миссии на территории привлеченных 24 стран прошли подготовку 70 тысяч воинов ВСУ, пишет редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк на своей странице в X (Twitter).

Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine)

Известно, что ее создали еще в октябре 2022 года с целью обеспечения многообразной подготовки военнослужащих Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что на саммите НАТО в Вашингтоне был подписан исторический Украинский договор. Этим документом представители Североатлантического альянса решили заявить "о неизменном намерении и обязательстве" обеспечить Украине возможность успешно защищаться.

Кроме того, в Германии, в рамках EUMAM Ukraine, подготовили новую группу украинских операторов ЗРК Patriot. Это позволит "усилить ПВО Украины" от российских массовых ракетных и дроновых атак.

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