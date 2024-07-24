В дальнейшем Совет ЕС перейдет к письменной процедуре.

В среду, 24 июля, послы Евросоюза одобрили предоставление Украине транша в размене 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility. Ранее выделение средств поддержала Еврокомиссия. Об этом в сети Х сообщило венгерское председательство в Совете ЕС.

"Сегодня послы приняли транш в рамках "Украинского плана", что открывает путь к перечислению почти 4,2 млрд. евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Следующим шагом Совет ЕС перейдет к письменной процедуре", – говорится в сообщении.

Помощь по Ukraine Facility

В феврале 2024 года главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Видео дня

В июне в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в объеме 1,9 млрд евро, предусмотренные финансовым инструментом Ukraine Facility. Следующие транши в рамках программы Украина будет получать ежеквартально, при условии выполнения установленных индикаторов.

Другая помощь Украине

Украина получит грант в размере 3,9 млрд долларов от США, эти средства поступят через структуры Всемирного банка. Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.

В бельгийском депозитарии Euroclear анонсировали первый транш до ходов от российских активов Украине. Вклад сделают уже в этом июле, сумма составит 1,55 млрд евро.

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