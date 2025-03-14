В ЕС считают, что такой путь является самым эффективным в восстановлении европейской обороны.

В Брюсселе предложили покупать оружие коллективно от имени стран-членов Европейского Союза, что стало бы существенным сдвигом в принятии решений на фоне внешней политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

"По просьбе государств-членов Еврокомиссия могла бы ... выступать в качестве центрального закупочного органа [для вооружений] от их имени. Агрегация спроса с помощью совместных закупок является наиболее экономически эффективным путем восстановления европейской обороны", - отмечается в проекте политического документа по вопросам обороны, с которым ознакомилось издание.

В Еврокомиссии добавили, что совместные закупки оружия имеют значительные преимущества как для государств-членов, так и для оборонной промышленности.

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"Европейские столицы были вынуждены переосмыслить всю свою позицию в области обороны и безопасности из-за угроз Трампа прекратить защиту со стороны США европейских союзников, которые не тратят больше средств на оборону, а также из-за его решения восстановить связи с Россией", - напомнили в FT.

В издании отметили, что во время пандемии Covid-19 Еврокомиссия вмешалась в процесс коллективной закупки вакцин, чтобы снизить цены и обеспечить поставки во время жесткой глобальной конкуренции.

Поэтому некоторые страны-члены призвали Брюссель применить эту концепцию к обороне и требовали "коллективных" инвестиций в безопасность, к примеру, в противовоздушную и противоракетную оборону.

"Проект Белой книги, который может измениться до его официальной публикации накануне саммита ЕС 20 марта, также содержит больше деталей относительно вариантов финансирования, которые на прошлой неделе обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они включают 150 млрд евро кредитов для столиц и смягчение правил ЕС по дефициту бюджета для расходов на оборону", - добавили в материале.

Отмечается, что документ, с которым ознакомился FT, не имеет предложения по новому коллективному долгу стран-членов ЕС на оборону, то есть идею, которую продвигают многие столицы, но против которой выступают Германия и Нидерланды.

Оборона Европейского Союза - последние новости

Как писал УНИАН, ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в оборону для сдерживания РФ. Соответствующий проект планируют представить на следующей неделе лидерам Евросоюза. Также ЕС сосредоточит свои усилия на том, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил о проблеме с производством оружия в странах альянса. По его словам, НАТО отстает, если сравнивать с Россией и Китаем.

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