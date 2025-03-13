По словам Рютте, США и Европа делают недостаточно.

Члены НАТО отстают от России и Китая в вопросе производстве вооружений. Это касается как Соединенных Штатов, так и Европы, заявил генсек альянса Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Нам нужно производить больше вооружений. Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе. Мы отстаем, если сравнивать с русскими и китайцами", – приводит его слова CNN.

По словам Рютте, Соединенные Штаты Америки имеют сильную оборонную промышленность. Однако надо сделать больше для того, чтобы нарастить производство вооружений.

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В Украине создали дрон, способный нести на себе другие БПЛА. Новинка может нести на себе до шести FPV-дронов. Украинские военные уже используют эту разработку на передовой.

Тем временем Washington Post сообщает, что война в Украине усилила доминирование США в мировой торговле оружием. Экспорт оружия из США в период с 2020 по 2024 год вырос более чем на одну пятую по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, достигнув 43 процентов от общемирового объема.

Известно, что Украина остается крупнейшим мировым импортером оружия последние 4 года.

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