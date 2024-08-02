Финальная стадия переговоров проходила в одной из стран Ближнего Востока, правда в какой, журналисты еще не разведали.

Переговоры между западными странами и РФ об обмене заключенными начались более двух лет назад.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, россияне заявили о готовности к переговорам через несколько месяцев после задержания в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер в феврале 2022 года.

Кремль много раз обращался к Вашингтону с предложением обменять спортсменку и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж на киллера Вадима Красикова. Но в США не считали это предложение серьезным, поскольку Красиков отбывал пожизненное в Германии.

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Но, в начале 2023 года советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с немецким коллегой Йенсом Плетнером, чтобы попытаться выяснить, как заключить сделку для освобождения Уилана.

Государственный секретарь Энтони Блинкен также разговаривал об этом с министром иностранных дел Германии Аннеленой Бербок в кулуарах встречи в Японии 17 апреля 2023 года. Они предложили новый поворот - если немцы освободят Красикова, то получат российского оппозиционера Алексея Навального.

В марте 2023 года в РФ задержали еще одного гражданина США - репортера WSJ Эвана Гершковича, а в октябре того же года Алсу Курмашеву, российско-американскую журналистку "Радио Свобода". После этого, по словам источника издания, США сделали Москве еще одно предложение по обмену, которое не включало Красикова. Но оно было отклонено.

В начале этого года немецкий канцлер приехал к Байдену. На этой встрече политики обсудили вопрос заключенных, который был главным на повестке дня. Байден и Шольц договорились о соглашении, которое включало Красикова.

Но 16 февраля 2024 года Навальный умер в колонии, а США потеряли ту часть сделки, которая нравилась немецкой стороне.

В конце апреля Байден направил Шольцу письмо, в котором описал сложную потенциальную сделку. А в июне Шольц был готов одобрить решение о депортации Красикова для начала многоэтапного обмена заключенными.

Вашингтон передал свое новое предложение Кремлю. После некоторого ожидания из РФ поступили обнадеживающие сигналы, а также был ускорен судебный процесс Гершковичем и Курмашевой. И две недели назад администрация Байдена получила официальное сообщение о том, что россияне готовы принять сделку.

Издание отметило, что Байден до последнего вел подготовку к обмену. Днем 21 июля он звонил словенскому премьер-министру, чтобы договориться о финальной части сделки - за несколько часов до того, как 22 июля заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

А на этой неделе советник Байдена Джейк Салливан позвонил семьям задержанных американцев с сообщением: "Пришло время прийти в Белый дом и встретиться с президентом. У него есть новости".

Как дополняет CNN, переговоры об обмене происходили на Ближнем Востоке. По данным издания, это напоминало шпионский триллер: в конце июня сотрудники ЦРУ собрались в столице одной из стран Ближнего Востока для секретных переговоров с российскими разведчиками.

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в аэропорту Анкары прошел самый масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек. РФ вернула себе киллера Вадима Красикова, который был осужден за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков застрелил Хангошвили в Берлине в 2019 году, за что получил пожизненное.

В обмен на них Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.

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