Путин заявил, что Запад якобы начинает использовать против них оружие с ядерным компонентом.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия намеренно пытается распространять дезинформацию о снарядах с обедненным ураном.

Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что они "вынуждены будут реагировать" на то, что "коллективный Запад" якобы начинает применять оружие с ядерным компонентом. В Минобороны заявили, что британская армия использовала этот материал в своих снарядах десятилетиями, пишет Sky News.

"Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", - говорится в заявлении Минобороны.

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Украина получит снаряды с обедненным ураном

Во вторник, 21 марта, замминистра обороны Великобритании Анабель Голди заявила, что они передадут украинской армии бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

По данным Министерства обороны Великобритании, такие снаряды высокоэффективны для поражения современных танков и бронетехники, а научные исследования показывают, что воздействие на здоровье людей и окружающую среду от их использования "вероятно, будет низким".

Во время пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином Путин заявил, что Москва будет "вынуждена реагировать", поскольку "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

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