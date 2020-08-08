Помпео предупредил РФ из-за сговора с талибами - NYT

Глава Госдепа ясно дал понять Лаврову, что есть «красная линия».

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения членам группировки «Талибан» за убийства американских военных.

Ою этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным газеты, телефонный разговор между ними состоялся еще 13 июля. Это стало первым известным случаем, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к российской стороне из-за сообщений о выплатах талибам, о которых до этого со ссылкой на источники в спецслужбах писали СМИ США.

Как рассказал источник, в беседе о данных выплатах глава Госдепа ясно дал понять Лаврову, что есть «красная линия», и что США резко протестует против существования этой программы. По его словам, Помпео был «в бешенстве», когда спецслужбы доложили тому «о выплатах за головы американских военных».

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