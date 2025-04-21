Пятерка фаворитов: кто может стать новым Папой Римским

Пока продолжается траур, внутри Церкви идет неофициальное согласование кандидатур.

После смерти Папы Франциска 21 апреля коллегия кардиналов готовится к конклаву, который определит курс Католической Церкви на годы вперед, пишет Newsweek.

Франциск при жизни избрал большинство кардиналов, которые имеют право голоса, объясняет Ульрих Ленер, профессор теологии в Нотр-Даме. По его словам, подход понтифика к управлению сделал невозможным формирование межличностных отношений между кардиналами. Главный вопрос - продолжит ли преемник реформы Франциска.

"Франциск постоянно пытался ввести прозрачность и профессионализм", - отметила Мишель Диллон, декан университета Нью-Гемпшира.

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Процедура выборов нового Папы

Кардиналы до 80 лет голосуют тайно в Сикстинской капелле. Для победы нужна поддержка 2/3. Белый дым - Папа избран, черный - голосование продолжается.

"Во время траурного периода... будет много возможностей для личного общения (между кардиналами - УНИАН)", - подчеркнула Диллон.

Кто может стать новым Папой?

Луис Антонио Тагле (Филиппины)

67 лет. Прогрессивный кандидат, доверенное лицо Франциска.

Пьетро Паролин (Италия)

70 лет. Государственный секретарь Ватикана, дипломат с умеренной позицией.

Питер Турксон (Гана)

76 лет. Известный борец за социальную справедливость. Может стать первым африканским Папой за полторы тысячи лет.

Петер Эрдьо (Венгрия)

72 года. Консерватор, сторонник ортодоксии. Выгоден для тех, кто стремится к возвращению к стилю Иоанна Павла II.

Анджело Скола (Италия)

82 года. Традиционалист, финалист конклава 2013 года. Возраст может быть минусом.

Что дальше?

Конклав стартует через 15-20 дней после смерти Папы. Пока идет траур, внутри Церкви идет неофициальное согласование кандидатур. Претендент унаследует Церковь на распутье - между кризисом в Европе и ростом на Глобальном Юге.

Папа Римский умер - что известно

Как сообщал УНИАН, в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Отмечается, что Папа отошел в вечность в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Кевин Фаррелл, камерленг Святой Римской Церкви со скорбью сообщил о смерти Папы Франциска: "Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца".

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