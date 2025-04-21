Пятерка фаворитов: кто может стать новым Папой Римским

После смерти Папы Франциска 21 апреля коллегия кардиналов готовится к конклаву, который определит курс Католической Церкви на годы вперед, пишет Newsweek.

Франциск при жизни избрал большинство кардиналов, которые имеют право голоса, объясняет Ульрих Ленер, профессор теологии в Нотр-Даме. По его словам, подход понтифика к управлению сделал невозможным формирование межличностных отношений между кардиналами. Главный вопрос - продолжит ли преемник реформы Франциска.

"Франциск постоянно пытался ввести прозрачность и профессионализм", - отметила Мишель Диллон, декан университета Нью-Гемпшира.

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Процедура выборов нового Папы

Кардиналы до 80 лет голосуют тайно в Сикстинской капелле. Для победы нужна поддержка 2/3. Белый дым - Папа избран, черный - голосование продолжается.

"Во время траурного периода... будет много возможностей для личного общения (между кардиналами - УНИАН)", - подчеркнула Диллон.

Кто может стать новым Папой?

  • Луис Антонио Тагле (Филиппины)

67 лет. Прогрессивный кандидат, доверенное лицо Франциска.

  • Пьетро Паролин (Италия)

70 лет. Государственный секретарь Ватикана, дипломат с умеренной позицией.

  • Питер Турксон (Гана)

76 лет. Известный борец за социальную справедливость. Может стать первым африканским Папой за полторы тысячи лет.

  • Петер Эрдьо (Венгрия)

72 года. Консерватор, сторонник ортодоксии. Выгоден для тех, кто стремится к возвращению к стилю Иоанна Павла II.

  • Анджело Скола (Италия)

82 года. Традиционалист, финалист конклава 2013 года. Возраст может быть минусом.

Что дальше?

Конклав стартует через 15-20 дней после смерти Папы. Пока идет траур, внутри Церкви идет неофициальное согласование кандидатур. Претендент унаследует Церковь на распутье - между кризисом в Европе и ростом на Глобальном Юге.

Папа Римский умер - что известно

Как сообщал УНИАН, в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Отмечается, что Папа отошел в вечность в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Кевин Фаррелл, камерленг Святой Римской Церкви со скорбью сообщил о смерти Папы Франциска: "Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца".

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