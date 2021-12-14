Нехаммер считает неправильным связывать ввод газопровода в эксплуатацию и российскую агрессию на востоке Украины.

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал запуск "Северного потока-2".

"Я ожидаю, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, как и планировалось", - цитирует слова канцлера немецкое издание Der Spiegel.

Читайте такжеРоссии – газопровод, Украине – оружие: пошел ли Байден на уступки Путину, и кто теперь остановит "Северный поток-2"Нехаммер убежден, что для стран ЕС, требующих газа и нефти, важно обеспечить энергоснабжение с как можно большего количества источников и иметь соответствующие трубопроводы.

"Конечно, это касается и Австрии. "Северный поток-2" является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок в энергетических вопросах", - сказал Нехаммер.

Канцлер Австрии не согласен с позицией правительства США использовать газопровод, который будет поставлять российский газ, как рычаг против РФ в украинском конфликте.

Нехаммер считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" и эскалация Москвы на востоке Украины не связаны. Более того, он убежден, что первоисточник запуска газопровода "только навредит ЕС".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" дает западным союзникам рычаги влияния на Россию. По его словам, "очень маловероятно", что газопровод будет введен в эксплуатацию, если Россия возобновит агрессию против Украины.

Ранее Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и их пять коллег по "Группе семи" подписали совместное заявление, в котором России было рекомендовано отступить от Украины, в противном случае РФ "столкнутся с серьезными последствиями".

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Автор: Екатерина Малюга