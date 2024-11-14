Мэтт Гетц неоднократно распространял ложь о нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

Выбор новоизбранным президентом США Дональдом Трампом Мэтта Гетца - члена Палаты представителей от Флориды, который недавно стал объектом расследования ФБР - на должность генерального прокурора вызвал шок в Министерстве юстиции страны. Об этом пишет NBC News.

"Боже боже", - сказал нынешний высокопоставленный чиновник Минюста США.

Другой представитель ведомства назвал выбор "действительно потрясающим", третий - "сумасшедшим".

Видео дня

Издание напоминает, что Гетц, который был объектом федерального расследования по секс-трафику, которое завершилось без предъявления обвинений, был ярым сторонником Трампа и регулярно нападал как на Министерство юстиции, так и на ФБР, в частности призывая к лишению финансирования и ликвидации ведомства. Один из представителей Минюста, комментируя высказывания Трампа, не подбирал слов:

"Что, черт возьми, происходит? Мне трудно найти слова. Сколько других будущих генеральных прокуроров имели предыдущий опыт уголовного преследования?".

Как известно, Мэтт Гетц особенно критически оценил расследование Министерством юстиции атаки на Капитолий США 6 января 2021 года, которая привела к выдвижению обвинений против более 1500 сторонников Трампа и осуждению более 1100 преступников, участвовавших в нападении, более 600 из них были приговорены к срокам лишения свободы.

В частности, в ночь на 6 января, после того, как толпа была изгнана из здания, Гетц распространил теорию заговора, согласно которой нападение на самом деле было организовано левой группой антифашистов.

"В годы после нападения он распространял теории заговора о Рэе Эппсе, стороннике Трампа и обвиняемом 6 января, которого ложно выдавали за правительственного агента, а также о трубах-бомбах, оставленных возле Национального комитета Республиканской партии и Демократической партии накануне нападения", - говорится в статье.

Кадровые назначения Трампа

Накануне стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатами на должности госсекретаря, директора Нацразведки и генпрокурора. Последнюю, в частности, должен занять конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды.

Как сказал Трамп, Гетц - "глубоко одаренный и настойчивый адвокат", который "отличился в Конгрессе, сосредоточившись на достижении крайне необходимой реформы в Министерстве юстиции".

Вас также могут заинтересовать новости: