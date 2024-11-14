По словам Свитана, большинство из избранных в команду Трампа являются бывшими военными.

Кадровые решения избранного президента США Дональда Трампа указывают на будущие проблемы правителя России Владимира Путина. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он, в частности, напомнил, что Трамп планирует назначить новым министром обороны США 44-летнего ветерана Пита Хегсета, который сейчас является ведущим Fox News. И вообще большинство из избранных в команду Трампа являются бывшими военными, что, по мнению аналитика, свидетельствует о том, что в его команде будет "ястребиное крыло" республиканцев, которое направлено именно на доминирование США в мире.

При этом, говорит Свитан, им будет поставлена задача - взяться за вопрос о доминировании Китая, "который является нашим врагом", поэтому эти назначения очень важны для Украины, и у Путина возникнет большая проблема, поскольку он является другом Пекина, а "в результате удара по Китаю у Путина даже может голова отвалиться":

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"У Си Цзиньпина она может еще удержаться, потому что все-таки более мощное государство, а у Путина голова может "отвалиться" от одного только экономического удара".

Как сказал эксперт, Путин сейчас понимает, что с приходом Трампа на пост президента США может возникнуть вопрос о каких-то дальнейших планах по развитию ситуации у нас на линии боевого соприкосновения, поэтому он пытается максимально использовать резервы и технику, чтобы захватить больше территорий.

Кадровые решения Трампа

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы ЦРУ. Ее займет давний соратник экс-главы Белого дома Джон Рэтклифф, сообщил сам Трамп в соцсети Х.

Как известно, во время первой канденции Трампа Рэтклифф был директором Национальной разведки.

Ранее стало известно, что Трамп выбрал руководительницу Министерства внутренней безопасности. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм "прославилась" тем, что убила собственную собаку. Кроме того, она называла военную помощь США Киеву стратегической ошибкой, которая подталкивает Россию к союзу с Китаем.

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