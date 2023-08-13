Огонь может распространениться на склад, который находится рядом.

В российском городе Раменское Московской области произошел мощный пожар - на территории производственно-складского комплекса якобы загорелись пластиковые поддоны.

Площадь пожара по состоянию на 12:48 воскресенья, 13 августа, была 1,8 тысяч кв. метров, сообщила прокуратура Московской области в Telegram. В МЧС РФ написали, что на месте происшествия работают 26 единиц техники и свыше 70 человек. Есть угроза распространения огня на склад, который находится по соседству.

В прокуратуре уже придумали возможную "мирную" причину пожара в Раменском. "Предварительная причина возгорания - нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", - говорится в сообщении ведомства.

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Днем 13 августа стало известно, что в Раменском был слышен взрыв, а потом люди увидели огонь и черный дым. Журналисты узнали, что пожар в Раменском произошел на Донинском шоссе на складе одного из местных предприятий. По сведениям СМИ, на складе якобы находилось удобрение.

Стоит отметить, что после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории уже не раз были "хлопки" и происходили масштабные пожары на важных объектах.

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