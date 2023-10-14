После переговоров с полицией мужчина сошел с памятника и сдался.

В субботу, 14 октября, за день до парламентских выборов в Польше, неизвестный мужчина залез на памятник жертвам Смоленской трагедии 2010 года, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский. По информации польских СМИ, мужчина угрожал взорвать себя. В сети распространяли многочисленные фото и видео, на которых можно увидеть, что у мужчина был рюкзак, и он держал в руке неизвестный предмет.

Полиция Варшавы сообщила в X (Twitter), что по соображениям безопасности площадь Пилсудского, где расположен памятник, и прилегающая территория были закрыты для движения транспорта.

Как пишет PAP, в Главном управлении столичной полиции не подтвердили, что действительно мужчина угрожал взорвать себя. "Я пока не подтверждаю эту информацию, на данный момент самое важное определить мотивацию и обеспечить безопасность в этом месте. Я призываю никого не приближаться к площади Пилсудского и прилегающей территории", – отметил спикер управления Сильвестер Марчак.

На месте работали сотрудники управления по борьбе с терроризмом. Переговорщик на бронированном контртеррористическом автомобиле общался с мужчиной через мегафон. Всего было задействовано несколько сотен офицеров полиции. После переговоров с полицией, продолжавшихся почти два часа, мужчина сошел с памятника и сдался.

Смоленская катастрофа - что известно

10 апреля 2010 года под российским Смоленском разбился самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек.

В 2011 году Международный авиационный комитет обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы. Тогда ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения пойти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Весной 2016 года польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие. Одной из основных версий катастрофы был назван взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

В 2018 году появился технический отчет расследования катастрофы, в котором утверждалось, что лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского был уничтожен в воздухе. При этом указано, что всего было два взрыва. На обломках самолета нашли следы тротила, гексогена и пентрита.

В апреле 2022 года в Польше заявили, что к гибели Качиньского причастна Российская Федерация.

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