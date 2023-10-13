Основой поддержки Конфедерации являются молодые польские мужчины из сельской местности.

Уже в это воскресенье, 15 октября, в Польше пройдут парламентские выборы. Накануне голосования в Польше набирает популярность правая евроскептическая политическая сила "Конфедерация свободы и независимости" (также известная как Конфедерация). Партия критикует власть за расходование государственных средств на помощь Украине, а ее сторонники преимущественно с подозрением относятся к украинским беженцам, которых приняла Польша, и обеспокоены поставками украинского зерна в страну, говорится в статье CNN.

Основой поддержки конфедерации являются молодые польские мужчины из сельской местности. Опасаясь потерять эту категорию избирателей, чиновники правящей "Право и справедливость" (PiS) на протяжении последних месяцев обострили свою риторику в отношении Киева, резко критикуя президента Владимира Зеленского и его правительство по вопросам, связанным с Волынской трагедией, по импорту зерна и даже по поставкам оружия.

Участники митингов Конфедерации в разговорах с журналистами высказывали различные негативные мнения относительно Украины и украинцев. В частности, утверждали, что только половина украинцев направляются в Польшу "с добрыми намерениями", а остальные – якобы "за деньгами". Также утверждали, что якобы Украина начала иметь значительное влияние на польскую политику, и обвиняли украинцев в том, что якобы не показали благодарности за помощь, оказанную Варшавой.

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Хотя партия не является крупным игроком в польской политике, в последние недели она увеличивает свое влияние. По оценкам экспертов, если Конфедерация достигнет соглашения с правящей партией PiS, политсила получит путь к власти, и тогда антиукраинские настроения будут еще больше влиять на принятие решений в Польше. Конфедерация в настоящее время утверждает, что не заинтересована в заключении каких-либо соглашений, но широко распространено мнение, что поддержка партии может потребоваться PiS для усиления своего ослабленного правительства.

"Такой результат является худшим сценарием для Киева и Запада. Всюду на митингах [Конфедерации] ... царят настроения, которые приведут в восторг Кремль, отчаянно стремящийся разрушить солидарность Запада. ... Историческая травма и соседская конкуренция, отложенные в феврале прошлого года, возвращаются, и Конфедерация предоставила голос полякам, которые с подозрением смотрят на 1,4 миллиона украинских беженцев в стране", – отмечают журналисты CNN.

Выборы в Польше 2023 - это надо знать

В воскресенье, 15 октября поляки будут избирать обе палаты своего парламента. Эксперты не могут однозначно спрогнозировать, сохранит господствующие позиции консервативная партия власти "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского или уступит оппозиционной "Гражданской позиции" экс-премьера Дональда Туска (2007-2014). Кроме этих двух политсил, в парламент, как прогнозируют, пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь", коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости".

Накануне выборов экс-премьер страны и лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал увеличить военную помощь Киеву. В то же время правящая партия обострила свою риторику относительно украинского зерна, пытаясь получить голоса избирателей, особенно фермеров, украинских беженцев, говоря о прекращение помощи. Противоречивые заявления звучали и относительно поставок оружия Украине.

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