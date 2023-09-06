Аналитики отметили, что война может существенно повлиять на китайскую военную докрину и точку зрения в отношении Тайваня.

Война России против Украины в ближайшем будущем окажет серьезное влияние на китайскую военную трансформацию и стратегию относительно Тайваня.

Такое мнение высказал экс-генерал Вооруженных сил Австралии и эксперт одного из исследовательских центров Мик Райан, передает Голос Америки. Он считает, что ситуация в Украине и, особенно, реакция Запада на войну, заставят изменить подходы китайских военных стратегов.

КНР, по словам Райана, вероятно, "усвоит уроки Украины и применит их к более сложному случаю вторжения на Тайвань в ближайшие годы". При этом экс-генерал отметил, что китайские чиновники "удивлены относительной некомпетентностью российской стратегии и военных операций".

Видео дня

Он подчеркнул, что относительно ситуации в Украине, правительства иностранных государств быстро принимали решения о помощи, но много времени тратилось на доставку такой помощи. Время и география, становится еще более ценным ресурсом для Китая в случае тайваньского сценария, считает Райан.

Кроме того, Китай использует имеющееся время для наращивания выпуска оружия, поскольку и РФ, и Украина использовали такое количество боеприпасов, топлива и военной техники и такими темпами, каких в Европе не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Важным будет и понимание союзников врага. "Китайцы, вероятно, примут во внимание, что Запад не желал привлекать своих граждан воевать на стороне украинцев", – обратил внимание эксперт.

Кроме того, как заметил Райан, опыт президента РФ Владимира Путина и его ошибочные представления об Украине может убедить Си Цзиньпина в необходимости больше интересоваться тайваньцами и их готовностью противостоять силовому сценарию. При этом эксперт рассказал, что китайских призывников с раннего детства воспитывают в духе необходимости "освобождения" Тайваня.

Также Райан подчеркнул, что ядерная риторика Путина, которая гарантировала определенное сдерживание Запада, может подтолкнуть китайцев к дальнейшим инвестициям в силы ядерного сдерживания.

В свою очередь аналитики Atlantic Council отметили, что война в Украине может создать основу для кризиса вокруг Тайваня в ближайшие несколько лет. В общем, поведение китайской армии, военную риторику страны эксперты Atlantic Council расценивают как подготовку к войне.

Ситуация вокруг Тайваня

Если США не смогут на достаточном уровне поддержать Украину в войне против России, это станет сигналом для Китая, что он может захватить Тайвань. Об этом заявил член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм.

Вас также могут заинтересовать новости: