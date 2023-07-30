Этот чиновник считается основателем культурного центра, который занимается пропагандой благочестия и ношения хиджаба.

В Иране чиновника, отвечающего за соблюдение исламских ценностей, отстранили от должности из-за видеозаписи, на которой, по некоторім даннім, он занимается сексом с другим мужчиной.

Видеозапись, возможно, с Резой Цагати - главой Департамента исламской культуры в провинции Гилян была выложена в интернете. Первым ее распространил оппозиционный телеграм-канал, передает Би-би-си.

Личности людей на записи достоверно не подтверждены, однако Цагати был освобожден от должности до выяснения всех обстоятельств. Цагати был основателем культурного центра, который занимается пропагандой благочестия и ношения хиджаба.

Видео дня

Министр культуры Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил, что до появления видео никакой негативной информации о региональном чиновнике не было. А Департамент исламской культуры Гиляна выпустил заявление, в котором сказано о "подозрении относительно проступка", предположительно, совершенного Цагати. Там отметили, что дело передали в полицию и призвали не использовать видео "для ослабления славного культурного фронта исламской революции".

Гомосексуальные отношения в Иране

В Иране гомосексуальные отношения запрещены законом и максимальное наказание заних - смертная казнь. Хотя высшая мера наказания в этих случаях бывает редко, члены ЛГБТ-сообщества постоянно сталкиваются с дискриминацией в стране.

Женщины также подвергаются наказаниям за отказ носить хиджаб.

В сентябре 2022 года в Иране прошли массовые протесты из-за гибели молодой женщины Махсы Амини. Она умерла после того, как ее арестовала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.

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