Власти Ирана отказываются выдавать тела погибших их родственникам или выдвигают им требование не общаться с представителями СМИ.

Во время акций протестов в Иране только за прошедшую неделю было убито более 40 человек. Среди погибших – двое подростков.

Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, полиция также задержала тысячи людей по всей стране из-за участия в протестах. Отмечается, что по меньшей мере шесть человек, связанных с протестами, приговорили к смертной казни по обвинениям в "мохаребе", или "ведении войны против Бога", а также во враждебной деятельности против Бога.

Представитель УВКПЧ Джереми Лоуренс добавил, что большое количество иранских знаменитостей и спортсменов, поддержавших акции протеста, преследуют в судебном порядке.

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В ООН отметили, что всего с начала общенациональных протестов 16 сентября погибли более 300 человек, в том числе 40 детей. Среди шестерых человек, умерших в последние выходные, были двое 16-летних парней. При этом власти Ирана отказываются выдавать тела погибших их родственникам или выдвигают им требование не общаться с представителями СМИ.

"Отсутствие ответственности за грубые нарушения прав человека в Иране способствует росту недовольства", – добавил Лоуренс.

Протесты в Иране: что известно

Массовые протесты в Иране начались в сентябре 2022 года. Люди вышли на улицы из-за того, что 22-летняя Махса Амини умерла после того, как ее задержала иранская полиция нравов, следящая за соблюдением правил ношения хиджаба.

В начале ноября иранские законодатели публично призвали судебную систему страны принять решительные меры относительно примерно 14 тысяч человек, которые вышли на протесты.

Позже стало известно, что легендарный иранский нападающий Али Даеи, игравший в свое время за мюнхенскую "Баварию", был арестован за участие в митингах и приговорен к смертной казни у себя на родине.

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