В Иране суд навязал расстройство личности известным актрисам Афсане Байган и Азаде Самади и отправил их лечится к психологу, так как они сняли хиджаб. Это вызвало бунт среди специалистов.

В Иране психологи взбунтовались из-за судебного решения в отношении известных актрис, которые попали в скандал из-за нарушения норм ношения хиджаба.

В частности, без платка были замечены актрисы Афсане Байган и Азаде Самади. Суд установил, что они сняли хиджаб из-за психологических заболеваний и обязали актрис ходить к психологу один и два раза в неделю соответственно, пишет издание EurAsiaDaily.

Так, Афсане Байган назначили лечение от "расстройства личности, направленного против семейных ценностей", а Азаде Самади суд установил "антисоциальное расстройство".

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Это возмутило местных психологов. Они заявили, что суд не имеет права без вердикта специалиста назначать кому-либо лечение или устанавливать диагнозы. С призывом остановить такую "практику" выступили 4 иранских профсоюза психологов. Они написали официальное письмо-жалобу к главе судебной власти Ирана.

Врачи отметили, что человек обращается к психологу по собственному желанию, и что основы психологии исключают подобные насильственные попытки изменения образа жизни человека.

В письме профсоюзы сравнили методы судебной системы Ирана с "темными" периодами истории США и СССР, когда рабам аналогичным образом ставили диагнозы, а советские власти "помогали" диссидентам лечением в психушке.

По словам психологов, доверие к их профессии аннулируется из-за подобных вердиктов и люди перестанут ходить к специалистам в случае реальных проблем.

В Иране умерла девушка после ареста "полиции нравов"

Напомним, в Иране регулярно нарушают права и свободы женщин. Считается, что они обязаны покрывать голову специальным платком хиджабом и не имеют право снимать головной убор ни в публичных местах, ни на улицах.

10 апреля 2023 года агентство Reuters сообщало, что власти Ирана намерены отслеживать нарушительниц порядка, которые не согласны носить хиджаб, при помощи уличных камер.

Чаще всего отказ носить платок равносилен смерти для женщин в Иране. Так, в 2022 году 22-летняя Махсы Амини скончалась после ареста "полиции нравов". Правоохранительные органы заявили, что она умерла от сердечного приступа, однако СМИ и близкие Амини заявляли, что, вероятно, она подверглась сильным избиениям.

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