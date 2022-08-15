После взрыва на рынке пропавшими без вести считают 19 человек.

Количество жертв мощного взрыва на рынке в Ереване под названием "Сурмалу" возросло на два человека.

Теперь число жертв составляет пять человек, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

По данным ведомства, в результате взрыва ранения получил 61 человек, а 19 - числятся пропавшими без вести.

Напомним, 14 августа днем стало известно, что на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел взрыв, и начался масштабный пожар. Сначала в МЧС Армении сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, а 20 - были ранены. Без вести пропавшими считали 25 человек.

Позже появилась информация, что в результате взрыва на ереванском рынке погибли три человека - две женщины и один мужчина. По официальным данным, погибшие были среднего возраста.

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