Пожар на рынке в Ереване потушен, поисково-спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

Число погибших в результутате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу" возрасло до 3 человек, еще 61 - ранен, 19 - пропали без вести.

Об этом сообщило "Радио Азатутюн".

Так, по информации министра по чрезвычайным ситуациям Армена Памбухчяна, на данный момент известно, что в результате взрыва погибли три человека: две женщины и один мужчина. По словам чиновника, все они среднего возраста.

Министр также сообщил, что пожар на рынке в Ереване в основном потушен, но "ветер создает в некоторой мере пожароопасную ситуацию", поисково-спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

Личности двух из 3 погибших граждан установлены.

Из 25 пропавших без вести граждан 6 найдены, сообщил в Facebook пресс-секретарь МЧС Айк Костанян. Информация о состоянии найденных граждан пока не сообщается.

На данный момент пропавшими без вести считаются 19 граждан. В том числе, был сигнал о пропаже без вести беременной женщины с 5-летним ребенком.

По данным Минздрава, число госпитализированных составило 61 человек, 24 из которых в разных медцентрах проходят лечение, их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные госпитализированные, по данным ведомства, получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

В связи со взрывом, произошедшим сегодня на рынке "Сурмалу", в Следственном комитете инициировано уголовное производство по двум статьям (нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и (нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

По информации советника генпрокурора Гора Абраамяна, причины взрыва пока не установлены.

Ранее сообщалось, что 14 августа на рынке "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв. После этого, как видно было на фото и видео очевидцев, возник масштабный пожар. Вначале сообщалось, что результате взрыва один человек погиб и 20 получили ранения.

Напомним, в конце марта в МИД Армении сообщали о нарушении вооруженными силами Азербайджана линии соприкосновения на границе с Нагорным Карабахом в зоне ответственности российских "миротворцев". Азербайджанские военные взяли под контроль село Парух в Аскеранском районе "НКР".

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что ситуация в Нагорном Карабахе напряженная и может стать кризисной.

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