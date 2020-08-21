"Зажали диктатуру в угол": Тихановская призвала продолжать забастовки в Беларуси (видео)

Главный соперник Лукашенко на президентских выборах призвала белорусов расширить забастовки.

Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская призвала продолжать и расширять забастовки в Беларуси.

Об этом она заявила в своем новом видеообращении на YouTube.

"Я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - заявила Тихановская.

"Наши цели просты – прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы", - резюмировала Тихановская.

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Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Екатерина Лиманская