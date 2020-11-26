Отношения Путина и Лукашенко заметно потеплели после силового подавления протестов в Беларуси.

Оппозиционная лидер Беларуси Светлана Тихановская пообещала пересмотреть отношения страны с Россией.

Об этом она сообщила в Telegram.

Читайте такжеЛукашенко хочет запретить флаг, с которым выходят протестующие

Речь идет о договоренностях Лукашенко с Кремлем, принятых после начала протестов в республике 9 августа.

"О чем не договаривался бы Александр Лукашенко, он потерял поддержку белорусского народа. А значит все его соглашения и договоренности будут пересмотрены и аннулированы новым правительством", – говорится в сообщении.

Тихановская подчеркнула, что независимость и суверенитет страны не может быть предметом торга.

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН