Евросоюз и НАТО резко осудили нападение на российского позиционера Алексея Навального.
Как сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель, Евросоюз осуждает отравления российского политика, пишет DW.
"Евросоюз жестким образом осуждает отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. Применение химического оружия при любых обстоятельствах является полностью неприемлемым и нарушением международного права", - говорится в заявлении.
Он напомнил, что боевые отравляющие вещества группы "Новичок" было разработаны в СССР и впоследствии в России.
"Необходимо, чтобы правительство России тщательно и прозрачно расследовал покушение на убийство господина Навального. Случай Алексея Навального не должен остаться нераскрытым. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул боррелий.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что заявление немецкого правительства о том, что Навальный "стал жертвой атаки с использованием химического вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", его "шокировала".
"Я полностью осуждаю это. Применение боевой вещества нервно-паралитического действия означает, что проведение российскими властями полного и прозрачного расследования еще более актуальным. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности", - отметил Столтенберг.
По его словам, НАТО проведет консультации с Германией и другими государствами-членами Альянса относительно возможных последствиях после подтверждения факта отравления Навального. "НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул генсек.
Британский премьер Борис Джонсон назвал применение химического оружия возмутительным, передает Радио Свобода.
"Возмущает то, что против Алексея Навального применяли химическое оружие. Мы воочию видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании . Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с господином Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить правосудие", - отметил Джонсон.
Навального отравили: что сейчас известно
- Навальному стало плохо в самолете , на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспорта полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества . Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравления оппозиционера.
- 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок" . Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.
Что такое яд "Новичок"
- "Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.
- В группу "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитая из всех искусственно синтезированных человеком веществ.
- "Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.
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