В ЕС и НАТО осудили отравления Навального "Новичком"

Евросоюз и НАТО резко осудили нападение на российского позиционера Алексея Навального.

Как сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель, Евросоюз осуждает отравления российского политика, пишет DW.

"Евросоюз жестким образом осуждает отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. Применение химического оружия при любых обстоятельствах является полностью неприемлемым и нарушением международного права", - говорится в заявлении.

Он напомнил, что боевые отравляющие вещества группы "Новичок" было разработаны в СССР и впоследствии в России.

"Необходимо, чтобы правительство России тщательно и прозрачно расследовал покушение на убийство господина Навального. Случай Алексея Навального не должен остаться нераскрытым. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул боррелий.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что заявление немецкого правительства о том, что Навальный "стал жертвой атаки с использованием химического вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", его "шокировала".

"Я полностью осуждаю это. Применение боевой вещества нервно-паралитического действия означает, что проведение российскими властями полного и прозрачного расследования еще более актуальным. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности", - отметил Столтенберг.

По его словам, НАТО проведет консультации с Германией и другими государствами-членами Альянса относительно возможных последствиях после подтверждения факта отравления Навального. "НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул генсек.

Британский премьер Борис Джонсон назвал применение химического оружия возмутительным, передает Радио Свобода.

"Возмущает то, что против Алексея Навального применяли химическое оружие. Мы воочию видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании . Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с господином Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить правосудие", - отметил Джонсон.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете , на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспорта полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества . Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок" . Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитая из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Александр Топчий