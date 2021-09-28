Группа будет полностью операционная в июне следующего года. Она будет сотрудничать с подводными лодками США и вертолетами в проведении учений и выполнении заданий.

ВМС США создали новую группу, которая будет способна быстро противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане.

Об этом сообщает Институт ВМС США (USNI) и 13News со ссылкой на информацию командования ВМС США.

В группу под названием Greyhound войдут эсминцы "Дональд Кук", который несколько лет находился в порту Рота в Испании а также выполнял задачи в Черном море, и "Томас Гаднер". Впоследствии к группе присоединятся еще три истребителя.

"Безопасность под водой - это приоритет, потому что противники быстро развиваются", - заявил во время церемонии открытия группы контр-адмирал США Брендан МакЛейн.

Он добавил, что "корабли будут готовы осуществить различные задачи, включая отслеживание подводной деятельности России в Атлантике и защиту страны на море".

МакЛейн отметил, что группа будет приведена в полную боевую готовность в июне 2022 года. Она будет сотрудничать с подводными лодками США и вертолетами в проведении учений и выполнении задач, заявили в ВМС США, передает Голос Америки. Группа Greyhound будет базироваться во Флориде и Вирджинии - на базах ВМС США Мейпорт и Норфолк соответственно.

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"Стратегическая угроза нашей стране вошла в новую фазу, - добавил МакЛейн, - наши главные конкуренты разместили и продолжают развивать мощности, стремясь создать угрозу для нашей страны".

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Автор: Ирина Погорелая