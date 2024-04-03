На фотографиях можно увидеть как подвижную установку, так и сам боевой блок.

Северная Корея 2 апреля осуществила первый запуск твердотопливной баллистической ракеты средней и большой дальности "Хвасонпхо-16Б", оснащенной гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Испытательный запуск нацелен на подтверждение общих проектно-технических характеристик новой гиперзвуковой ракеты средней и большой дальности, на проверку надежности системы вооружения", - говорится в заявлении.

На испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Видео дня

Ракету запустили с полигона, расположенного в окрестностях Пхеньяна. После отделения от ракеты боеголовка смогла достичь высоты 101,1 км. Она попала в точку, расположенную в акватории Японского моря на расстоянии 1000 км.

Испытания подтвердили высокую маневренность боеголовки: на активном участке полета она резко изменила траекторию.

"Испытательный запуск не имел никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - говорится в сообщении ЦТАК.

Для широкой аудитории испытания интересны прежде всего тем, что позволили максимально подробно рассмотреть новую систему вооружений: на фото и видео показано как подвижный комплекс, так и сам боевой блок "Хвасонпхо-16Б". Также можно увидеть сам запуск гиперзвуковой ракеты.

Россия использует "Циркон"

Ранее стали известны характеристики новой российской ракеты 3M22 "Циркон", которую россияне активно используют против Украины.

Как оказалось, на финальном участке полета ракета может развивать скорость более 4 махов, что делает ее "почти" гиперзвуковой (для полного соответствия скорость должна быть более 5 махов).

Однако главный недостаток "Циркона" видят не в этом, а в недостаточно мощной боевой части, масса которой по оценкам составляет лишь 100-150 кг.

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