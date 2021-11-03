​​​​​​​После вмешательства полиции ситуация с угрозами "стабилизировалась".

Авторам комиксов DC о бисексуальном Супермене угрожают расправой.

Об этом пишет TMZ.

По данным источников издания, несколько отрядов полиции отправили на днях патрулировать дома авторов ноябрьского выпуска о "Супермене" из-за зафиксированных фактов угроз со стороны отдельных сторонников героя комиксов.

Разъяренные фанаты "штурмуют" студии компании, чтобы выразить свое недовольство недавно объявленной сексуальной ориентацией Супермена.

Из-за чего компания попросила копов ввести временные патрули по адресам проживания сотрудников и самой студии.

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Что предшествовало

Авторы супергеройского комиксов от DC решили пойти на нестандартный ход и сделали "камин-аут" новому Супермену, раскрыв его нестандартную сексуальную ориентацию.

В пятом выпуске серии "Сын Кал-Эла", который выйдет 9 ноября, сын Кларка Кента Джон не просто станет бисексуалом, но и закрутит роман со своим приятелем-репортером Джеем Накамурой. Таким образом он повторит судьбу своего отца, который женился на журналистке Лоис Лейн.

Джон Кент был Супербоем до июльского выпуска, когда его отец отошел от дел, а он занял его "должность" Супермена.

Инклюзивность в комиксах DC затронула не только Супермена, но и напарника Бэтмена - нового Робина, который в августовском выпуске "Бэтмен: Городские легенды" тоже "раскрылся" как представитель ЛГБТ.

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Автор: Виолетта Орлова