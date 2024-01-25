Он объяснил, как будет работать "Коалиция артиллерии".

Франция уже передала Украине четыре реактивные системы залпового огня LRU, которая является модификацией американской M270.

Об этом заявил генерал Жан-Мишель Гийотон, возглавляющий созданную министром Вооруженных сил Себастьяном Лекорную коалицию "Артиллерия для Украины". На вопрос, почему именно Франция возглавила эту коалицию, он сказал, что ее артиллерия имеет долгую историю.

"Мы можем вернуться к Людовику XIV и основанию первого артиллерийского полка в 1671 году. Сегодня этот полк обучает украинских артиллеристов использованию реактивных систем залпового огня. Это историческое измерение дополняется индустриальным совершенством. Примером этого является компания Nexter, которая производит пушку "CAESAR", - сказал Гийотон.

Он называет "CAESAR" идеальным компромиссом между мобильностью, защитой, огневой мощью, дальностью и точностью. "Франция имеет законное право возглавить эту коалицию, учитывая артиллерийское оборудование, переданное Украине: около тридцати "CAESAR", по сравнению с 75, которые мы имели, четыре унитарные реактивные пусковые установки, пушки TRF1 и 120-мм минометы", - добавил генерал.

РСЗО LRU - это французская модификация американской реактивной системы залпового огня M270. Она построена на гусеничной базе БМП "Брэдли" и имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км.

Что известно о коалиции "Артиллерия для Украины"

По словам Гийотона, роль коалиции заключается в том, чтобы организовать западную помощь и нужды Украины так, чтобы они как можно лучше соответствовали друг другу в оперативном сегменте.

Миссия имеет два горизонта: краткосрочный и долгосрочный. Первая цель - удовлетворить насущные потребности украинцев. В частности, речь идет о боеприпасах: надо уравновесить баланс сил, который сейчас почти 1:6 в пользу россиян, говорит генерал. Вторая насущная потребность - это техническое обслуживание, надо восстановить работоспособность сломанной техники.

В долгосрочной перспективе эта коалиция должна помочь Украине создать артиллерию будущего и привести ее в соответствие со стандартами НАТО.

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