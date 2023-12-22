Президент Украины обсудил с премьером Нидерландов развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные потребности Украины, включая артиллерию, беспилотники и средства противовоздушной обороны.

Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16.

Об этом говорится в сообщениях президента Украины Владимира Зеленского в сети X (Twitter) и пресс-службы главы государства. Он обсудил много вопросов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине", - сообщил Зеленский.

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Также глава государства поблагодарил Нидерланды за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления Украине долгосрочной помощи ЕС объемом 50 млрд евро.

"Это решение не только будет способствовать укреплению нашей оборонной и макроэкономической устойчивости, оно продемонстрирует незыблемость поддержки со стороны Европейского Союза и может стать двигателем для принятия аналогичных решений другими нашими партнерами", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины добавил, что обсудил с Рютте развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные потребности Украины, включая артиллерию, беспилотники и средства противовоздушной обороны.

"Мы договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7. Также обсудили следующую встречу советников по формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", - подытожил президент.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 августа Зеленский после переговоров с Рютте заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16 и вместе с Нидерландами стать первыми странами, которые это сделают.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16.

В октябре премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо выразил надежду, что передача Украине истребителей F-16 его страной станет возможной в 2025 году.

Учения украинских пилотов на американских истребителях F-16 уже начались. В октябре стало известно, что США возглавили Коалицию возможностей по развитию воздушных сил Украины в управлении многоцелевыми истребителями F16. также сопредседателями этой коалиции стали Нидерланды и Дания.

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