До сих пор Швейцария активно помогала в реализации именно украинской Формулы мира.

Украина "разочарована" решением Швейцарии поддержать так называемый "Китайско-бразильский консенсус из 6 пунктов". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Мы не можем понять логики такого решения", - заявили в МИД и напомнили, что именно в Швейцарии состоялся первый Глобальный Саммит мира, на котором продвигалась украинская Формула мира.

В министерстве подчеркнули, что любые обсуждения путей к миру в Украине не должны происходить без самой Украины. Кроме того, все мирные предложения должны основываться на Уставе ООН и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. (...) Инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", - говорится в заявлении.

В МИД призвали Швейцарию избегать участия в "мирных инициативах", которые могут осложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Швейцария поддержала китайско-бразильский "мирный план"

Как писал УНИАН, ранее сегодня Швейцария сообщила, что поддерживает "мирный план" Китая и Бразилии в отношении Украины. Пресс-секретарь швейцарского МИД заявил, что китайско-бразильская мирная инициатива хороша тем, что она "призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта" и "предлагает альтернативу агрессивной риторике как с украинской, так и с российской стороны".

"Мирный план", который еще весной пообещали совместно продвигать Бразилия и Китай, состоит из шести ключевых пунктов. В частности он предлагает остановить боевые действия и перейти к процессу мирных переговоров. Также в нем отмечается необходимость защитить гражданских и провести обмен военнопленными. Вместе с тем китайско-бразильский план ничего не говорит о выводе российских войск из Украины, наказании военных преступников или выплате Украине компенсаций за разрушения.

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