И это несмотря на отсутствие ссылки на Устав ООН или прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по Украине, несмотря на отсутствие ссылки на Устав ООН или прямого упоминания о территориальной целостности Украины, пишет SwissInfo.

Как заявил агентству Keystone-SDA пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо, Швейцария поддерживает инициативу Китая и Бразилии, поскольку она "призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта" и "предлагает альтернативу агрессивной риторике как с украинской, так и с российской стороны".

Он отметил, что Швейцария всегда подчеркивала важность ссылки на Устав ООН в мирных инициативах. При этом, по мнению швейцарского внешнеполитического ведомства, данная инициатива вписывается в рамки Устава ООН.

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Бидо подтвердил, что Швейцария была приглашена на встречу Бразилии и Китая в пятницу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, Бидо отметил, что на мирной конференции в Бюргенштоке этим летом Швейцария показала, что она в состоянии привести Север и Юг к диалогу друг с другом, и отметил, что Швейцария поддерживает принцип пути к миру, основанного на конкретных предложениях.

Мирная инициатива Китая и Бразилии по Украине

Весной Бразилия и Китай предложили свой план урегулирования войны в Украине, который состоит из шести ключевых пунктов. В частности две страны предлагают остановить боевые действия и перейти к переговорному процессу. Они отмечают увеличение гуманитарной помощи, защиту гражданских и обмен военнопленными. Однако ничего не говорят о выводе оккупационных сил из Украины, наказании военных преступников и выплате компенсаций Украине за совершенные агрессором разрушения.

Также Китай вместе со странами Глобального Юга планирует создать платформу "Друзья Мира", которая будет направлена на "политическое урегулирование войны в Украине". В Венгрии уже заявили о своем намерении присоединиться к этой инициативе и принять участие в инаугурационной встрече инициативы в Нью-Йорке.

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