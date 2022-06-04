Журналист пророчит, что его публично лишат российского гражданства, поставив в ряд с Солженицыным, Вишневской и др.

Известный российский оппозиционный журналист Александр Невзоров, который подтвердил получение украинского гражданства, рассказал, какая судьба ждет его российский паспорт.

В своем Telegram-канале он выразил надежду, что все разрешится в высшей степени драматично.

"Ад должен раскрыться во всей своей красе. В России, по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика. Пока завывает всякая мелюзга, но надеюсь, что у Кремля все же хватит идиотизма подвергнуть меня настоящей "гражданской казни"", - предположил Невзоров.

Журналист пророчит, что его публично лишат российского гражданства, поставив в ряд с Солженицыным, Вишневской и др.

"В СССР это было "самой высшей мерой" и считалось на порядок страшнее расстрела. Путинский режим обязательно должен возродить эту славную традицию. Хотелось бы стать и тут первым", - отметил Невзоров.

Как сообщал УНИАН, в российских СМИ появилась информация, что Невзоров вместе со своей женой Лидией подал заявку на получение украинского гражданства. Позже сам журналист подтвердил этот факт.

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