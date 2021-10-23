Экспертам предстоит проанализировать, как американское правительство справилось с выводом войск из Афганистана.

Несколько американских ведомств начали внутренние проверки, касающиеся решения администрации президента Джо Байдена вывести войска из Афганистана.

В частности, проверку ведут Пентагон, Госдеп, минздрав, Агентство по международному развитию (USAID).

Проверки направлены на то, чтобы выяснить, правильно ли был спланирован и осуществлен вывод военных, а также последующая эвакуация жителей Афганистана, рассказали источники газеты The Wall Street Journal. Экспертам предстоит проанализировать, как американское правительство справилось с выводом войск из Афганистана, а также оценить, можно ли было справиться с этой операцией лучше.

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В частности, генеральный инспектор Минобороны США проводит аудит последних дней войны в Афганистане. Он должен выяснить, надлежащим ли образом Пентагон спланировал и оказал поддержку эвакуации афганцев. Речь идет о том, получили ли они питание, жилье и медицинскую помощь, а также как была обеспечена их безопасность.

Кроме этого, ведется проверка из-за авиаудара США в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли десять мирных жителей, в том числе семь детей. Офис генерального инспектора USAID сообщил, что проверит оказание гуманитарной помощи в Афганистане, а также все прекращенные властями США программы, связанные с Афганистаном, передает kommersant.

Вывод войск США из Афганистана

США завершили вывод войск из Афганистана к 31 августа. Президент США Джо Байден считает, что вывод войск был "в интересах" США, а также надеется, что "в истории это решение будет сочтено логическим, рациональным и верным". Он назвал миссию "невероятно успешной". После вывода военных США и НАТО с середины августа власть в Афганистане захватило террористическое движение "Талибан".

Автор: Ирина Погорелая