В МИД Украины подчеркнули, что искажение реальности – это не журналистика.

Журналист Армин Кёрпер, представитель общественного вещателя Германии ZDF, возглавляющий московское бюро телеканала, снял репортаж о жизни в оккупированном Мариуполе, где подал ситуацию по канонам роспропаганды.

В репортаже журналист выражает впечатление, что большинство жителей города, находящегося под оккупацией России почти два года, настроены пророссийски.

Он также рассказывает, что город восстанавливается, не подчеркивая, что его разрушили оккупанты. Также журналист подает в качестве достижения тот факт, что до оккупации РФ в разбомбленном театре было запрещено играть на русском языке, но "теперь ситуация изменилась".

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"Мариуполь - это не город-призрак, я хотел бы прояснить это", – говорит Кёрпер.

По его словам, "город функционирует, есть электричество, есть отопление. Есть горячая вода и интернет. Открыты магазины, рестораны".

"Сопротивление? Я ничего такого не вижу", – заявил Кёрпер, также добавив, что "городу нужны люди" для того, чтобы там "снова заработала экономика".

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, комментируя этот сюжет, отметил, что он вызвал резко негативную реакцию среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в частности у коллег Кёрпера из ZDF.

"Посольство сразу обратилось в редакцию с письмом о недопустимости подобных сюжетов, на что мы уже получили ответ с признанием ошибки и заверением в уважении к территориальной целостности Украины. Будем работать и в дальнейшем с редакциями, чтобы в будущем такие случаи не повторялись". - отметил он.

В МИД Украины призвали канал предоставить официальное объяснение сюжета.

"Искажение реальности - это не журналистика. Кроме того, визит главы московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства. Призываем ZDF предоставить официальное объяснение", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

В то же время телеканал ZDF, комментируя репортаж, отметил, что Кёрпер "выбрал неоднозначную фразу "город функционирует", заверив, что "выделение лишь этой цитаты дает лишь сокращенное представление о впечатлениях" репортера.

ZDF также утверждает, что в своем репортаже из Украины он "не оставил никаких сомнений" в том, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто является агрессором и жертвой в этой войне.

Новости Мариуполя

Ранее в итальянском городе Модена (регион Эмилия-Романья) отменили разрешение на проведение лживой пропагандистской выставки о "возрождении" оккупированного россиянами Мариуполя.

По данным мэрии Мариуполя, с начала полномасштабной войны в городе было повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.

В результате нападения войск РФ было убито около 22 тыс. мирных людей. Осенью 2022 года сообщалось, что около 200 тыс. жителей города выехали на подконтрольную часть Украины.

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