Некоторые проекты слишком затянуты во времени, а на отдельные - нет денег.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что ФРГ должна быть готова к войне с Россией до 2029 года. В связи с этим он планирует начать подготовку войск, для чего требуется и соответствующее финансирование.

Как пишет Defence Express, военно-морские силы Германии на сегодня являются одной из самых маленьких структур ее армии. Флот ФРГ насчитывает 48 единиц - 11 фрегатов, пять корветов, шесть подводных лодок, 12 кораблей противоминной защиты и тому подобное. Причем вряд ли ситуация кардинально изменится до 2029 года. Берлин запланировал заменить два танкера и добавить во флот еще пять корветов класса Braunschweig.

Относительно авиации ситуация похожа. Германия планирует прежде всего заменять технику, а не расширять ее количество. Так, вместо восьми P-3C Orion будут восемь P-8A Poseidon, а 22 вертолета Mk.88A Sea Lynx должна заменить 31 единица 31 NH90 MRFH Sea Tiger. Для усиления боевой мощи армия ФРГ нуждается в модернизации фактически всех подразделений.

Видео дня

"В то же время в этом направлении на самом деле не все положительно. К примеру, если взять те же корветы класса Braunschweig, то вторая партия из пяти корветов должна быть поставлена в войско с октября 2025 и до конца 2026 года. Впрочем, проблема заключается в том, что первая партия уже требует Mid-Life Upgrade, однако немцы решили, что вместо модернизации лучше закупить третью партию на пять корветов на которую, впрочем, денег не нашли, поэтому закупку дополнительных кораблей отложили", - отмечают аналитики.

Флот субмарин также нуждается в пополнении, но этого нет в ближайших планах. Из шести подводных лодок класса типа 212A четыре - требуют срочной модернизации, на что также нет денег. Поэтому вместо этого Германия решила закупить шесть больших беспилотных подводных комплексов. Это должно расширить возможности противолодочной борьбы и помочь в разведке.

Кроме того, немцы запланировали модернизацию фрегатов, их у них 11 единиц. F123 Brandenburg получат новую систему управления и вооружения, новые средства ПВО RAM Block 2B и ESSM Block 2, и противокорабельные ракеты RBS15 Mk3 вместо Harpoon. Суда F124 Sachsen будут иметь новую РЛС, ПВО RAM Block 2B и ESSM Block 2, а вот противокорабельные ракеты они получат другие - Naval Strike Missile Block 1A. Кроме того, на борту этих кораблей будут новые боевые вертолеты. В то же время F125 Baden-Württemberg получат в тестовом режиме ЗРК IRIS-T SLM.

Также немцы планируют закупить 1000 ракет RAM Block 2B на 1 млрд евро до 2031 года и ESSM Block 2 на 269 млн евро. Сейчас они закупают ПКР RBS15 Mk3, новые Naval Strike Missile Block 1A и 48 легких торпед Mk54 на 122 млн евро.

Война России с Западом

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что РФ может напасть на Альянс уже в 2026-2027 году.

Согласно моделированию возможного нападения России на восточный фланг НАТО в 2027 году, альянсу понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне. Целью моделирования было оценить, как Альянс отреагирует на гипотетическую российскую атаку и определить стратегии защиты Латвии, Литвы и Эстонии.

Вас также могут заинтересовать новости: