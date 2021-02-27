В этом году власти Москвы разрешили провести только возложение цветов без традиционного марша.

На Большом Москворецком мосту в Москве полиция отделила пешеходную зону от проезжей части металлическими ограждениями. Одну из лестниц вблизи мемориала также перекрыла полиция. В этом году власти Москвы разрешили провести только возложение цветов без традиционного марша.

Читайте такжеВ честь Немцова: в Праге переименуют площадь, на которой расположено посольство РФВ частности, как сообщают российские СМИ, к месту гибели российского оппозиционного политика пришли посол США в России Джон Салливан, туда также прибыли послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан»,— написала пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс в Twitter. Она добавила, что Борис Немцов «остается примером для тех многих, кто добивается правосудия, прозрачности и свободы».

Посольство Великобритании отметило в Twitter, что Борис Немцов «пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России». Господин Риекстиньш написал в Twitter, что для него «большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России».

Кроме того, как сообщает Дождь, на акцию пришли писатель Виктор Шендерович, экс-премьер Михаил Касьянов и его соратник Андрей Зубов. Зубов прочел молитву. После этого цветы к мемориалу возложили председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович и политик Владимир Рыжков.

К мемориалу в Москве выстроилась очередь из желающих возложить цветы. Люди спокойно подходят к месту, возлагают цветы и уходят. Никто из участников акции ничего не скандирует и не приносит плакатов, люди иногда сигналят в проезжающих мимо автомобилях. К середине дня место гибели политика посетили почти 2 тыс. человек.

Акции памяти Бориса немцова состоялись и в других крупных городах РФ.

Убийство Бориса Немцова

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в нескольких десятков метров от стен Кремля. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета.

По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.

По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова, его защита и оппозиция в эту версию не верят.

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Автор: УНИАН