По информации СМИ, стрелок стоял на крыше факультета искусств.

Чешская полиция сообщает, что в результате стрельбы возле университета в центре Праги были убиты и ранены люди. Установлен стрелок, открывший огонь в университете в Праге - это Давид Козак.

В результате стрельбы в центре Праги на территории Карлова университета погибли 11 человек, включая самого нападающего, покончившего с собой. Еще 30 ранены. По данным МИД, украинцев среди жертв предварительно нет.

"11 погибших, включая нападавшего, 9 тяжело раненых, 5-6 раненых средней тяжести, до 10 легко раненых. Цифры могут еще измениться", - сообщила Пражская служба спасения.

По сообщениям BBC, инцидент произошел на факультете искусств Карлова университета, расположенном на площади Яна Палаха. Власти заявили, что вся площадь и прилегающая территория были закрыты. Полиция Чехии сообщает, что стрелка ликвидировали, есть несколько погибших и десятки раненых. Позже мэр Праги уточнил, что стрелок покончил с собой.

В студенческом чате сообщается что в здании погибли 4 человека и 20 ранено. Среди пострадавших есть и люди, выпавшие из здания с 3-го и 4-го этажа.

По информации СМИ, стрелок стоял на крыше факультета искусств. Сотрудникам и студентам было велено запереться в аудиториях. К месту происшествия направляются дополнительные подразделения полиции.

Части людей удалось сбежать из здания университета. Полиция сообщает, что в университете забаррикадировалось огромное количество студентов и работников учебного заведения.

"Все произошло полчаса назад, может, час назад. Выстрелов было слышно дофига. Еще [взрыв] вроде гранаты или что-то такое. Сейчас слышны только крики", - цитирует телеграм-канал Astra студентку, которая забаррикадировалась в одной из аудиторий.

Инциденты со стрельбой в мире

В штате Флорида погибли два человека, еще 18 получили ранения в результате стрельбы и "драки между двумя группами людей" в городе Тампа.

Как сообщает CNN, инцидент произошел в ночь на 29 октября в районе Тампы Ибор-Сити. По словам начальника полиции Тампы Ли Беркоу, стреляли по меньшей мере двое. Пока неизвестно, все ли 18 пострадавших в результате инцидента получили огнестрельные или другие травмы.

Вас также могут заинтересовать новости: